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Фанера ФСФ влагостойкая – характеристики и применение
Листовая прессованная фанера березовая марки ФСФ предназначена для конструирования компонентов архитектуры и интерьера, отделочно-ремонтных работ внутри помещений, используется в строительной отрасли. Производится листовой материал из хвойных и лиственных (береза, дуб) пород дерева путем склеивания формальдегидными смолами нескольких слоев шпона с последующим прессованием. Аббревиатура ФСФ означает, что фанера скреплена клеевым составом из фенолформальдегидной смолы.
Улучшенные характеристики водостойкости, сопротивления на изгиб, растяжение, скручивание и скалывание позволяют использовать древесные изделия из каталога ООО «Гарант» в СПб и для уличных строительно-ремонтных или отделочных работ. Также шпон применяют при сборке предметов мебели для помещений с высоким уровнем влажности. Геометрия и размеры многослойной плиты не изменяются даже в экстремальных погодных или эксплуатационных условиях – при значительных перепадах температуры (-40°С / +50°С) и уровня влажности (≤ 80%).
Из плит марки ФСФ изготавливают следующие детали сооружений и конструкций:
1. Кровлю, проходные строения, строительные подмостки.
2. Интерьерную облицовку, звукопоглощающие покрытия для чернового пола.
3. Внутренние межкомнатные перегородки, детали корпусов промышленного оборудования.
4. Упаковку, тару, паллеты.
5. Рекламные щиты, элементы городского ландшафта – скамьи, ландшафтный декор.
Часто фанера ФСФ применяется для изготовления тары, упаковки, медицинской или детской мебели, предметов общепита, так как продукт признан экологически чистым. Но главное назначение листовой фанеры ФСФ — строительная отрасль и сборка предметов мебели. Цены ООО «Гарант» на березовую влагостойкую фанеру ФСФ устанавливаются изготовителем, поэтому продукция пользуется постоянным и высоким спросом. Дешево купить фанеру для поверхностных покрытий и ремонта можно в нашей компании с доставкой и оплатой любым удобным способом.
Технические параметры фанеры ФСФ
Листовой материал, который предлагает купить компания, обладает повышенной надежностью скрепления слоев шпона благодаря карбамидным смолам в составе многокомпонентного продукта. Склады ООО «Гарант» постоянно пополняются новыми поступлениями водостойкой фанеры марки ФСФ из березы по ГОСТ 3916.1—2018 и ценам от производителя. Чтобы купить в СПб фанеру березовую по индивидуальным параметрам, посетите наш каталог. Размеры, особенности и технико-эксплуатационные показатели листов, имеющихся в наличии, указаны ниже:
1. Повышенная влагостойкость и прочность, твердость и морозостойкость.
2. Красивый рисунок текстуры дерева.
3. Быстрый монтаж, легкая ручная и механическая обработка любыми инструментами по дереву. Фанеру можно склеивать резать, сверлить, красить, шлифовать и даже полировать.
4. Совместимость с другими строительными материалами.
5. При обработке антисептиком и антипиренами пиломатериал при наружной эксплуатации свойства долговечности значительно усиливаются.
Листовая фанера — выгодная и недорогая альтернатива строительной доске, ДВП или ДСП, МДФ или ОСБ. Умеренная цена фанеры березовой не сказывается на ее высоком качестве. На шлифованных или нешлифованных березовых листах прессованного шпона почти не встречаются сучки в другие природные дефекты, что усиливает прочность плиты. Многослойное строение придает изделию большую прочность и плотность многослойного пирога, при этом удельный вес многокомпонентного изделия меньше, чем цельной древесины. Это облегчает задачи строителей при возведении блочных или модульных малоэтажных конструкций, объектов хозяйственного или торгового назначения, складов или павильонов.
Сорта, классы, типы обработки и марки фанеры:
- Е – элитный, сорта I-IV — по наличию дефектов древесины.
- Марка указывает на уровень водостойкости.
- Вид готовых листов: фанера ламинированная, шлифованная (Ш1, Ш2 – одностороннее или двухстороннее шлифование), нешлифованная (НШ).
- Эмиссия классов Е1, Е2, Е3. Параметр указывает, сколько формальдегида содержится (в мг на 100 граммов): Е1 — ≤ 10 мг, Е2 и Е3 – 10-30 мг.
- ФК марка – популярная древесная продукция средней влагостойкости, ФСФ марка – фанера с повышенной влагостойкостью, марка ФБ — бакелизированная (пропитанная бакелитовой смолой), марка ФОФ – ламинированная.
|Толщина листа в мм
|Длина, мм
|Допустимая погрешность
|4,0-40,0
|1220,0; 2440,0; 1220,0
|+/- 3,0
|4,0-40,0
|1250,0; 2500,0; 1250,0
|+/- 4,0
|4,0-40,0
|1500,0 – 1525; 2500,0
|+/- 4,0
|4,0-40,0
|1500,0 — 1525,0; 3000,0 — 3050,0
|+/- 5,0
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