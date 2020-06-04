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Фанера

Если для ремонта или строительства необходимо купить фанеру в СПб, не нужно разыскивать на карте магазин и сравнивать цены. Компания «Гарант» предлагает оптом и в розницу первоклассный материал для наружных и внутренних работ. Мы подбираем и доставляем древесные плиты в любую точку России.

Чем выгодна фанера?

По сравнению с любым другим древесным материалом фанерный лист намного выигрывает по прочности и долговечности. Получают его склеиванием тонких срезов ствола – шпона, с разной ориентацией волокна. Материал не дает усадки, не пропускает влагу, не боится холода или нагрева.

«Гарант» производит фанеру для внешних и внутренних работ:

  • ФК – березовая фанера, цена зависит от сорта и обработки, слои соединены безопасным для здоровья карбамидоформальдегидным клеем;
  • ФСФ – березовая и хвойная, листы проклеены фенолформальдегидным составом.

ФК-фанера – хороший выбор при изготовлении мебели или отделки комнаты. Однако ее стойкость к сырости низкая: не впитывает воду, но набухает. Поэтому для сооружения стендов и уличных щитов, садовой мебели и отделки заказывают фанеру ФКФ – с высокой влагостойкостью.

В каталоге выбирают листы разной толщины, шириной в 1525 и 2440 мм и длиной в 1525 и 1220 мм. Товар в наличии на складе и отгружается заказчику сразу же после продажи.

Услуги компании «Гарант»

Где купить фанеру выгодно и недорого – в интернет-магазине или строительном гипермаркете, решать клиенту. «Гарант» предлагает:

  • стоимость от производителя;
  • качество, подтвержденное сертификатами;
  • доставку не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России;
  • всегда доступный ассортимент древесных материалов любого типа.

Компания – известный поставщик материалов для корпусной и мягкой мебели. Это означает не только хорошие цены на опт, но и разнообразные акции для розничных покупателей. Даже 1 лист купить выгодно.

Особенности фанеры

Для внутренней отделки допускается использовать только ФК-фанеру. Однако такой клей впитывает влагу и заставляет лист набухать и искривляться. «Гарант» предлагает ламинировать материал. Он сохраняет высокую степень безопасности, но внешний отделочный слой защищает от попадания воды внутрь.

Цена ламинированной фанеры чуть выше, но ламинация не только придает листам влагостойкость, но и увеличивает прочность на изгиб. Отделка улучшает и привлекательность: пленка может имитировать цвет и древесный рисунок красивой породы.

Если нужна фанера с доставкой, любого вида и в любом объеме – обращайтесь в «Гарант». Любой заказ выполняется в течение 2–3 дней. Доставка со склада курьером или самовывоз.

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О компании

Компания Гарант предлагает Вашему вниманию широкий спектр древесно-плитных материалов.

Мы предлагаем только лучшие и самые качественные материалы - пиломатериалы, фанеру: ламинированную и влагостойкую, OSB плиты, ДСП. Наша компания является одним из крупных и надежных поставщиков комплектующих для производства корпусной и мягкой мебели.

  • всесторонняя прочность
  • большие размеры
  • не подвержена растрескиванию
  • обладает повышенной гибкостью
  • удобна при транспортировке
  • не подвержена образованию сквозных трещин

Вы можете оформить доставку по телефону:

(812) 380-85-47
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