Кедр

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Пиломатериалы кедра считаются одними из самых качественных в плане технических характеристик. Из этой древесины, в частности, производят вагонку, брус, доску и прочие виды пиломатериалов. Приобрести оптом эти и другие изделия из кедровой древесины Вы можете в компании «Гарант». Пиломатериалы из этого дерева отличаются: долговечностью; экологической чистотой; высоким качеством; разнообразием типоразмеров и форм изделий. Специальная обработка древесины, которая у нас производится на профессиональном оборудовании, гарантирует длительную службу пиломатериалов из кедра. Уникальность кедра заключается в том, что это практичный и надежный материал, который идеально подходит даже для таких ответственных задач, как настил пола в бассейне, сауне и даже на террасе. Поскольку пиломатериал (в частности, террасная доска) не боится контакта с водой и факторами внешней среды, он может обеспечить создание долговечного покрытия, неподверженного гниению, растрескиванию и образованию плесени. С учетом этих характеристик кедровые пиломатериалы нередко используют для наружной отделки и настила садовых дорожек. Привлекательная текстура и приятный оттенок кедра позволяет создать красивую поверхность. А правильная обработка изделий, обеспеченная на этапе производства, сохранит их первоначальные характеристики в течение многих лет. Цены на пиломатериалы из кедра Цены на пиломатериалы из кедра определяются сортом изделий и их разновидностью. Приобретая их в компании «Гарант», Вы можете избежать излишних расходов, поскольку мы предлагаем оптовые…